Alain Chabat marié à une jolie chroniqueuse : rares photos de celle qui a fait chavirer son coeur

Alors qu'il cartonne actuellement sur TF1 avec son programme Le Late (1,07 million de téléspectateurs réunis lundi dernier sur la première chaîne pour le premier épisode) et qu'il fête aujourd'hui ses 64 ans, Alain Chabat est réputé pour être relativement discret concernant sa vie privée. Ce que l'on sait, c'est qu'il a eu trois enfants (Louise, Lucie et Max, respectivement nés en 1986, 1988 et 1993) avec son ex-femme, dont on ne connaît justement pas l'identité. Il est même grand-père depuis l'année dernière, sa fille Louise ayant donné naissance à un petit garçon.

Récemment, au cours d'une de ses sessions de questions sur Instagram, sa fille aînée est revenue sur sa relation avec ses parents, et plus précisément sur celle avec son célèbre papa. "Je l'ai bien vécue (leur séparation, ndlr), j'ai commencé à voir mon père à partir de là", avait-elle expliqué dans un premier temps, en précisant notamment qu'ils n'étaient pas mariés."Je ne filme pas tout ce que je fais. (...) Il (son père, ndlr) est très privé, no social media, donc je garde ces moments pour nous", avait-elle poursuivi, elle qui est professeure d'expression d'après son CV sur LinkedIn.

Un couple discret

Si Alain Chabat est séparé de la mère de sa fille, il a, en revanche, retrouvé l'amour depuis. L'heureuse élue est une comédienne d'origine finlandaise, qui a notamment fait de rares apparitions à la télévision française en tant que chroniqueuse, notamment sur France 2 dans l'émission Bons baisers d'Europe aux côtés de Stéphane Bern et d'Enora Malagré. Il s'agit de Tiara Comte.

S'ils mettent un point d'honneur à vivre leur relation à l'abri des regards, ils ont toutefois affiché leur complicité devant les photographes à quelques reprises, notamment lors du festival Lumière à Lyon, en 2019 et 2021.

A noter que sa dulcinée, qui avait décroché son premier rôle au cinéma dans le drame français L'histoire de Richard O produit par Damien Odoul en 2007, est également diplômée d'une école supérieure de publicité, ainsi qu'organisatrice d'évènements et Artiste floral pour l'entreprise Olo, d'après son profil LinkedIn.