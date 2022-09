Alain Chabat séparé de la mère de sa fille : Louise révèle comment elle a vécu leur rupture

Star du cinéma et du petit écran, Alain Chabat est toutefois très discret sur sa vie privée. À 63 ans, l'acteur et réalisateur ne se montre que très rarement en famille et verrouille sa vie sentimentale, il avait été vu seulement au côté de sa femme Tiara Comte à deux reprises, au festival Lumière à Lyon en 2021 et 2019. Une prise de position qui tranche avec celle de sa fille cadette. En effet, comédienne devenue thérapeute, Louise Chabat partage des instants de sa vie sur les réseaux sociaux dans le but de parler de maternité sans filtre. Au cours d'une de ses sessions de questions sur Instagram, elle est revenue sur sa relation avec ses parents, et son célèbre papa plus précisément.

Louise Chabat a pour grande soeur Lucie, née en 1986 et professeure d'expression d'après son CV sur Linkedin, et comme petit frère Max (1993), qui est l'un des auteurs des questions de Burger Quiz. La jeune femme de 34 ans se présente comme une psychothérapeute et organise régulièrement des retraites entre femmes axée sur le bien-être. Et pour bien parler aux autres, la trentenaire parle d'elle avec sincérité et sans tabou. C'est ainsi qu'à la question intime de la séparation de ses parents quand elle était petite, elle répond sans détours, rectifiant d'abord le fait que sa mère - dont elle garde le nom secret - et son père n'étaient pas mariés : "Je l'ai bien vécu, j'ai commencé à voir mon père à partir de là." Elle clôt sa phrase avec un emoji humoristique, dédramatisant la situation.

Avec plus de 70 000 followers, sa parole est très écoutée et forcément, son patronyme suscite des questions. C'est ainsi que l'un ou l'une des membres de sa communauté l'a interrogée sur son lien avec son père plus précisément, qu'elle ne montre jamais sur Instagram. L'ancienne comédienne explique ne pas montrer toute sa vie sur Internet et trier ce qu'elle souhaite révéler. Elle respecte ainsi la volonté de discrétion de son père : "Je ne filme pas tout ce que je fais. (...) Il est très privé, no social media, donc je garde ces moments pour nous."

Ce qu'elle dévoile sans fard, c'est son rôle de parent, elle qui est maman d'un petit Néo (1 an) avec son amoureux Julien. Elle parle aussi avec beaucoup de franchise de son couple et de leur relation "libre". Une famille à la fois comme les autres et avec ses spécificités.