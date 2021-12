Louise Chabat en couple libre avec le père de son fils : confidences cash sur son couple

Depuis maintenant 20 ans, Alain Chabat présente le jeu loufoque Burger Quizz. Sur TMC ce mercredi 1er décembre à 21h15, le comédien, réalisateur et animateur recevra dans son émission ses amis Dominique Farrugia, Fred Testot et Marina Foïs. A 63 ans, celui qui a régalé le public avec des films comme La Cité de la peur, Chouchou, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ou encore RRRrrrr!!!, est papa de trois enfants : Lucie, Louise et Max, 35, 33 et 29 ans.

Sa fille cadette a récemment fait des révélations sur sa vie amoureuse particulière. Lors d'un live sur Instagram, Louise Chabat a expliqué qu'elle est en relation libre avec Julien, le père de son bébé de 9 mois. "J'avais 21 ans, j'étais chez le psy et je lui racontais que je regardais un peu les autres mecs avec culpabilité, alors que j'étais avec Julien. On a parlé de tout le poids du modèle judéo-chrétien qu'on nous impose et il m'a dit que dans un couple, c'est toi qui choisi les règles : il n'y a rien de préétabli, tout existe ! J'en ai parlé à Julien et on a commencé à baser nos règles sur ce schéma de relation libre."

Elle a ajouté : "Au début, nos règles c'était qu'on ne veut rien savoir. On n'amène pas ce qu'il se passe en dehors du couple entre nous". Louise Chabat a ensuite expliqué qu'au moment de sa grossesse, elle a choisi de faire machine arrière car elle se sentait "vulnérable".