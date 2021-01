Alain Chabat célibataire, séducteur ou homme marié ? Confidences sur sa vie sentimentale...

On en sait peu sur sa vie privée. Très, très peu. D'une pudeur excessive, Alain Chabat est rare en interview. Alors autant dire que, quand il assure la promotion de ses films, le comédien n'est pas là pour parler chiffons. Tout juste avait-il évoqué son côté séducteur, en 2017, dans le magazine Psychologies après de longues minutes de discussion. "Je me suis intéressé assez tard aux filles, expliquait-il. À l'adolescence, j'avais peur d'elles, je me faisais des films. Et quand je me suis aperçu qu'elles étaient gentilles, j'ai été rassuré, et alors – ce n'est pas une fanfaronnade –, ça a bien marché. Je n'ai pas manqué pendant la guerre."

Six femmes en même temps

Si Alain Chabat apparaît régulièrement au cinéma, et à la présentation de certains épisodes de Burger Quiz, il fait rarement la Une de la presse à scandale. Personne ne connaît vraiment les femmes de sa vie, si ce n'est une chanteuse de R'n'B emblématique des années 1990 - Ophélie qui ? Alors qu'il évoquait les élans du coeur dans Psychologies, il précisait seulement qu'il avait déjà coché les cases "vie d'homme célibataire", "six femmes en même temps" et "une femme par soir", souhaitant à l'avenir se concentrer sur "je ne coche plus" pour vivre une vie plus légère.

Papa de trois enfants

Dans la vie d'Alain Chabat, il y a deux femmes et un homme. Le comédien est papa de trois enfants. Max, né en 1986, qui a joué dans Didier, dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre avant de devenir auteur pour les questions de Burger Quiz. Louise, née en 1988, qui s'est joint à son père dans Sur la piste du Marsupilami et Santa et compagnie - elle est actuellement enceinte. Et Lucie, née en 1993, qui a entre autres été stagiaire assistante réalisateur pour le film Prête-moi ta main. "Je ne peux pas dire que j'ai toutes les réponses à leur fournir, mais j'ai les questions, précisait-il à propos de son rôle de papa. Mes enfants me réveillent. Ils me mettent face à mes choix. Il faut donc que mes choix soient en accord avec ce que je pense, sans être une honte pour eux. Je ne me sens pas sans faille, mais je me sens adulte et père. Dans tout ce bordel, je crois que j'ai trouvé un équilibre qui m'épate. Et ils sont très drôles. Ce sont d'excellents scénaristes. Je leur ai d'ailleurs piqué beaucoup, sans leur donner aucun droit d'auteur, évidemment." À quand la prochaine collaboration ?