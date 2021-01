Louise Chabat enceinte : gros coup dur 1 mois avant l'accouchement

Pétillante, drôle, sincère... Louise Chabat est de plus en plus suivie sur les réseaux sociaux et ça se comprend. Enceinte de son premier enfant et sur le point d'accoucher d'ailleurs, la comédienne a dévoilé, comme toujours sans détour, la terrible mésaventure vécue il y a quelques jours.



Avec son compagnon, Louise Chabat s'est installée à Marseille et ils sont tombés amoureux de cette ville. Ils avaient même trouvé l'appartement idéal où accueillir leur futur enfant. Mais comme on vient de l'apprendre, leurs propriétaires en ont décidé autrement. Via Instagram, le 8 janvier 2021, la fille d'Alain Chabat a publié une photo de son amoureux et elle en train de sourire. En légende, un récit beaucoup moins joyeux : "NOS TÊTES QUAND : Après s'être fait planter par nos ex-propriétaires 48h avant le déménagement fin décembre, on a du trouver un nouvel appart en 3 jours en plein confinement avant les fêtes de Noël & que le jour de l'emménagement (avant hier) on tombe sur un appart en chantier sans toilettes. Qui a mieux 4 semaines avant l'accouchement? Je prends les paris", a-t-elle écrit en légende. Elle a d'ailleurs dévoilé en deuxième photo du diaporama une image du fameux chantier.

Comme on peut le voir, il n'y avait en fait pas de toilettes mais en revanche pas mal de saleté sur le sol puisque la pose était en cours. A quelques jours d'accoucher il est vrai que cette surprise ne peut être qualifiée de bonne.