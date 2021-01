Louise Chabat enceinte : cash sur son avortement en 2012 et son "rituel d'au revoir"

Avant d'accueillir bientôt son tout premier enfant, Louise Chabat avait déjà été enceinte. Elle révèle ainsi avoir déjà eu recours à l'avortement, en 2012. Un bébé conçu à l'époque avec son compagnon, Julien, de qui elle est aujourd'hui enceinte. Sur Instagram, la jeune femme a expliqué en quoi cet avortement lui a permis de devenir prochainement mère avec plus de sérénité.

"En 2012, je suis tombée enceinte de Julien. Je m'en suis rendue compte pendant un voyage en Afrique. À mon retour, on a décidé de ne pas le garder. À cette époque je ne parlais plus à quelqu'un de ma famille depuis 2 ans. Et bien, cet avortement m'a permise de reconnecter et faire naître une nouvelle relation avec elle. Plus tard, on s'est aperçus que le bébé serait né le jour de son anniversaire. J'ai des frissons", a expliqué Louise Chabat le 1er janvier 2021.

Plus tard, Louise Chabat a tenu à rendre hommage à cette "petite âme", en réalisant un "rituel d'au revoir" dans la forêt. Elle était alors séparée de Julien. "Je l'ai remerciée de m'avoir offert ce si joli cadeau de reconnexion, cette nouvelle relation qui est née grâce à elle", poursuit Louise Chabat, qui suivait la "nature" et son "intuition" en câlinant les arbres. "Parfois je me dit que c'est peut être la même âme qui s'est re-incarnée dans mon ventre aujourd'hui. On ne saura jamais... Mais faire un rituel d'adieu permet de s'alléger, tourner la page et ouvrir à l'inconnu des possibles. Je pense que j'ai été prête à accueillir une nouvelle âme cette année car des années avant, je me suis autorisée à dire au revoir et à le laisser partir, dans le ciel...", a-t-elle écrit.