Alain Chabat grand-père, sa fille a accouché : Louise partage d'adorables photos de son fils

Le 8 février 2021 a marqué la famille à tout jamais. C'est à cette date que Louise Chabat a donné naissance à son premier enfant, un garçon. La jeune femme de 31 ans a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram dimanche 14 février. Après avoir partagé avec ses abonnés les 9 mois de sa grossesse, la fille d'Alain Chabat a publié un long message accompagné de photos, pour notre plus grand plaisir.

La comédienne et coach de santé semble plus heureuse que jamais : "Je ne sais pas par où commencer. Quand je vois cette date (le 8 février 2021), je suis sans voix. J'avais noté dans mon agenda ce jour là 'naissance par voix basse de mon fils' parce que le 8 est mon chiffre fétiche. Et il est arrivé ce jour-là, par voix basse, à J+2. Tout seul. Sans déclenchement. Juste de la danse, de la marche et beaucoup d'amour."

Louise en dit ensuite un peu plus sur la naissance de son fils : "L'accouchement ne s'est pas du tout passé comme prévu (et ça c'était bien prévu). Ça me parait si loin déjà... Et si abjecte. Caduque. Anecdotique. Un autre monde est né depuis. C'est ça le vrai voyage. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. On s'en tape de l'accouchement. Ça passe à une vitesse folle. C'est le voyage en fusée pour arriver au paradis. Oui ça secoue. On a des nausées on vomit. On perd pied. On plane de douleur en apesanteur. On se fait posséder de l'intérieur. Exorciser de la grossesse. Et c'est une chance inouïe de vivre ça. N'ayez pas peur. C'est bien plus génial que ce qu'on vous raconte. C'est une expérience sensationnelle."

Elle a tellement aimé donné la vie qu'elle veut déjà recommencer : "J'aimerais retomber enceinte juste pour avoir la chance de ré-accoucher. Et puis pouf, comme une bulle qui éclate. On est transporté dans un tunnel aérodynamique direction l'Amour, le grand, le vrai".

La jeune maman a partagé par la même occasion plusieurs photos d'elle, en larmes, avec son fils et le jeune papa, son compagnon Julien. Un bonheur immense qui fait plaisir à voir.