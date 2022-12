"Je ne suis pas un animal" : Louane suivie et presque agressée en présence de sa fille, elle raconte

Ce vendredi 30 décembre, Louane a raconté à sa communauté sur Instagram sa mésaventure vécue à Lourdes alors qu'elle était en famille, et notamment avec Esmée, née de sa relation avec le chanteur Florian Rossi. "On visitait la basilique quand une famille s'est mise à me suivre et à parler de moi comme si je n'étais pas là. Ils se sont mis à courir, à attendre de pouvoir me voir et à me prendre en photo de loin. Et quand j'ai demandé qu'on ne me prenne pas en photo de loin (j'étais avec ma fille de deux ans je précise), je me suis fait crier dessus parce qu'on ne voit pas des stars tous les jours hein !", a-t-elle raconté.



"Et c'est moi qui passe ensuite pour une méchante", a-t-elle ajouté, avant de poursuivre : "Alors oui peut-être que mon métier suscite un intérêt, en revanche je ne suis pas un animal et à moins d'être pressée par le temps ou seule avec ma fille (que je protège des photos) je ne refuse jamais une photo quand elle m'est demandée gentiment et poliment". Par conséquent, la jolie blonde a demandé à ses fans de prendre ses propos en considération : "S'il vous plaît, venez me voir, je serai toujours gentille et ouverte, mais ne me prenez pas en photo de loin, ne me criez pas dessus [...] mais je ne suis pas un animal et aujourd'hui je me suis sentie oppressée".

Je serai intransigeante

Pour rappel, elle expliquait récemment au micro de RTL vouloir faire en sorte que sa fille ne soit pas exposée : "J'ai été assez claire sur les réseaux en disant que je ne voudrais jamais qu'on voie le visage de ma fille. J'ai choisi cette vie, elle non. Et il n'y a aucune raison qu'elle ait à subir quoi que ce soit à cause de moi. "Aujourd'hui, je donne beaucoup de choses de ma vie, les gens savent avec qui je suis. Je suis arrivée à un moment de ma vie où je n'ai pas peur de me cacher. Je suis en paix avec ça. Mais ma fille, elle n'a rien demandé, alors je serai intransigeante".

Reste à savoir si l'ancienne candidate de The Voice sera entendue et écoutée par ses fans après ce coup de gueule. C'est en tout cas tout le mal que l'on peut lui souhaiter...