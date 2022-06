Louane canon dans un top décolleté, elle met le feu en plein festival

Les projecteurs étaient braqués sur elle. Louane a délivré une véritable performance musicale et scénique cette semaine au Caribana Festival de Suisse, qui accueille entre le 15 et 19 juin des artistes de tout horizon comme Mika, Fatboy Slim ou encore French 79. Pour cet évènement, la chanteuse de 25 ans était parée d'un outfit presque tout en noir, avec un haut décolleté associé à un pantalon large et des baskets blanches de la marque Asics. Une tenue très urbaine, agrémentée d'un petit ensemble de bijoux (collier trois épaisseurs, boucles d'oreilles et bagues) et d'une coiffure impeccable. "Merci Carabina Festival c'était le feuuuuuu" a t-elle écrit sur son compte Instagram, vendredi 17 juin, en postant trois photos de sa prestation ainsi qu'une vidéo.