Louane "trop jeune pour The Voice" ? Rares confidences de la chanteuse sur sa mère décédée à ses débuts

Louane le sait, son histoire sera toujours liée à celle de The Voice : révélée par l'émission en 2013, à seulement 16 ans, elle a construit une belle carrière et revient aujourd'hui dans le télé-crochet mais à la place de jurée, pour la version Kids qui commencera le 22 août. Un beau programme pour elle, qui s'est confiée à Télé-Loisirs sur ses débuts et notamment la façon dont sa famille avait géré son premier passage à la télé.

"J'ai toujours été encouragée par les miens", a-t-elle d'abord confié. "Même si, au début, ma mère me pensait trop jeune pour participer à The Voice. Mais elle me poussait surtout à être bonne dans ce que je faisais et ça c'est précieux". Une maman qui n'aura malheureusement pas pu voir à quel point l'émission The Voice a aidé sa fille : en effet, un an après la diffusion sur TF1, elle est malheureusement décédée. Un drame pour Louane, qui avait perdu son père l'année précédente.

Mais il n'est pas vraiment dans le caractère de la jeune femme de se laisser aller : elle a en effet su rebondir et s'est tout de suite appuyée sur des artistes qui sont devenus ses amis aujourd'hui, comme Julien Doré, qui entre également dans le jury de The Voice Kids cette année. "J'aimais ce qu'il faisait et en plus, ma mère était trop fan de lui !" a-t-elle reconnu, avant d'expliquer pourquoi elle était si proche de lui.

"A la fin de la tournée qui a suivi cet album [son dernier, ndlr], c'est lui qui m'a fait prendre conscience de ce qu'il fallait que je fasse de bien pour moi. Et je sais que si un jour je suis perdue et que je ne sais pas quoi faire, il aura toujours une oreille attentive pour moi", a-t-elle révélé, touchant son ami, également présent dans l'interview. Tous les deux jeunes parents (le fils de Julien Doré est né en 2021 alors qu'Esmée, la fille de Louane, a 2 ans et demi), les deux chanteurs ont en tout cas expliqué pourquoi l'émission The Voice Kids est si importante pour eux.