Julien Doré papa : ses rares confidences sur sa nouvelle vie de père "responsable"

Julien Doré fait partie des jurés de la saison 8 de The Voice Kids qui démarre le samedi 20 août sur TF1. Il sera accompagné de Kendji Girac, Patrick Fiori et Louane. Déjà coach lors de la finale de la saison 2020, Julien Doré s'apprête désormais à être coach à plein temps !

C'est merveilleux de pouvoir écouter le monde de l'enfance nous chanter la vie

Julien Doré a donné une interview exclusive à TV Magazine pour la promo de la nouvelle saison de The Voice Kids. Interrogé sur sa participation dans l'émission, le chanteur, qui est devenu papa d'un petit garçon en mars 2021 (et dont on ignore le prénom), fait un parallèle entre son rôle de coach et celui de papa. "Je me sentais soudainement capable de ne plus être le grand frère et d'être aussi le papa qui explique. C'était nouveau pour moi. Cela a donné beaucoup d'amour et de bienveillance à mon rôle de coach. C'est merveilleux de pouvoir écouter le monde de l'enfance nous chanter la vie. Être papa, c'est aussi le prolongement de ça : écouter son enfant nous chanter la vie et faire en sorte qu'elle soit la plus jolie pour lui", a-t-il exprimé. Le chanteur avait aussi déclaré à Nikos Aliagas dans 50 minutes Inside, sa joie d'être "un homme responsable et heureux de l'être".

Fier de son nouveau rôle de père, Julien Doré, qui reste néanmoins très discret sur sa vie privée, n'hésite pas à faire des confidences sur sa paternité. Comme ce fut le cas lors d'une interview chez nos confrères de Télé Loisirs en juin dernier. "Le fait d'être père me donne envie d'être meilleur. Je ne peux pas être à la fois responsable d'une présence sur cette planète et me laisser sombrer dans le pessimisme. Je ne savais absolument pas en écrivant que j'allais être papa, c'est ce qui est fou", a confié l'interprète de l'album Aimée, un album sorti en 2020 dédié à sa grand-mère du même prénom et qui a été certifié triple disque de platine.