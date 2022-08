Diaporama : Louane "trop jeune pour The Voice" ? Rares confidences de la chanteuse sur sa mère décédée à ses débuts

1 / 20 Louane "trop jeune pour The Voice" ? Rares confidences de la chanteuse sur sa mère décédée à ses débuts

2 / 20 Louane Emera de la série VISIONS CANNESERIES SAISON 5 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. © Christophe Aubert via Bestimage





3 / 20 Louane - Show case 'The Voice' au Furet du Nord organise par la radio Mona fm a Lille le 29 avril 2013. Olympe, Louane et Nuno sont en quart de finale de l'emission 'The Voice 2: la plus belle voix'.

4 / 20 Louane et Marina Fois - Les célébrités assistent au défilé Paco Rabanne Haute Couture automne hiver 2022-2023 à Paris, le 3 juillet 2022. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage





5 / 20 Julien Doré a répondu à un internaute critique de sa photo avec Louane. @ Instagram / Julien Doré.

6 / 20 Louane Emera - Arrivées au défilé de mode Hommes printemps-été "AMI" au Sacré Coeur à Paris. Le 23 juin 2022 © Veeren-Christophe Clovis / Bestimage





7 / 20 Louane et Marina Fois - Les célébrités assistent au défilé Paco Rabanne Haute Couture automne hiver 2022-2023 à Paris, le 3 juillet 2022. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage





8 / 20 Louane Emera - 5ème saison du festival International des Séries "Canneseries" à Cannes, France, le 3 avril 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage





9 / 20 Louane Emera, Marie-Ange Casta - 5ème saison du festival International des Séries "Canneseries" à Cannes, France, le 3 avril 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage





10 / 20 Louane et Dominic Harrison, dit Yungblud partagent la scène et mettent le feu lors de l'édition 2022 du Mainsquare Festival à Arras le 1 juillet 2022. No web pour Belgique et Suisse © Stephane Vansteenkiste / Bestimage





11 / 20 Louane Emera de la série VISIONS CANNESERIES SAISON 5 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, dimanche 3 avril 2022. © Christophe Aubert via Bestimage





12 / 20 Louane et Dominic Harrison, dit Yungblud partagent la scène et mettent le feu lors de l'édition 2022 du Mainsquare Festival à Arras le 1 juillet 2022. No web pour Belgique et Suisse © Stephane Vansteenkiste / Bestimage





13 / 20 Marie-Ange Casta, Louane Emera, Anne Marivin de la série VISIONS CANNESERIES SAISON 5 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, dimanche 3 avril 2022. © Christophe Aubert via Bestimage





14 / 20 Louane et Dominic Harrison, dit Yungblud partagent la scène et mettent le feu lors de l'édition 2022 du Mainsquare Festival à Arras le 1 juillet 2022. No web pour Belgique et Suisse © Stephane Vansteenkiste / Bestimage





15 / 20 Louane et Dominic Harrison, dit Yungblud partagent la scène et mettent le feu lors de l'édition 2022 du Mainsquare Festival à Arras le 1 juillet 2022. No web pour Belgique et Suisse © Stephane Vansteenkiste / Bestimage





16 / 20 Louane Emera - Photocall de la série "Visions" lors de la 5ème saison du festival International des Séries "Canneseries" à Cannes, France, le 3 avril 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage





17 / 20 Louane Emera de la série VISIONS CANNESERIES SAISON 5 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, dimanche 3 avril 2022. © Christophe Aubert via Bestimage





18 / 20 Louane Emera - Arrivées au défilé de mode Hommes printemps-été "AMI" au Sacré Coeur à Paris. Le 23 juin 2022 © Veeren-Christophe Clovis / Bestimage





19 / 20 Louane Emera de la série VISIONS CANNESERIES SAISON 5 au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, dimanche 3 avril 2022. © Christophe Aubert via Bestimage