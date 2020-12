Louane : Gros changement conseillé par la prod' de The Voice, "ma soeur n'a pas kiffé !"

Lundi 14 décembre 2020, Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe recevaient Louane Emera sur le plateau de C à Vous (France 5). L'occasion pour la chanteuse de se livrer sur son nouvel album Joie de vivre, mais aussi de raconter le jour où la production de The Voice l'a incitée à changer de prénom.

Tous connaissent son grain de voix inimitable, mais peu savent que Louane Emera ne s'appelle en réalité pas ainsi. La jeune blonde de 24 ans se prénomme Anne et c'est en 2013, lorsqu'elle participait à la deuxième saison de The Voice sur TF1 qu'elle a choisi Louane comme pseudonyme. "Je suis arrivée aux auditions à l'aveugle et on m'a dit : 'Franchement, pour toi, change maintenant', se souvient-elle. J'ai choisi un mélange de mon prénom et celui de ma petite soeur, Louise." Une demande particulière que l'interprète de Jour 1 prend comme de la bienveillance. "C'était pour me protéger, j'avais 16 ans... Et je pense que d'un certain aspect, ça a pu me protéger un certain temps", estime-t-elle.

Louane et son pseudonyme : "Ma soeur s'y habitue mais..."

Et c'est juste avant d'entrer sus scène que Louane a dû faire un choix. "Je n'ai pas eu beaucoup beaucoup de temps pour trouver, c'était assez speed", confie-t-elle. Ce choix n'a pas fait l'unanimité auprès de ses proches. En effet, sa soeur Louise "n'a pas trop kiffé". "Elle s'y est habituée, mais elle ne kiffera jamais, je pense, raconte la jeune maman. Elle n'est pas fâchée parce qu'elle est très intelligente. C'est une jeune femme très impressionnante, elle a 18 mois de moins que moi donc on est très très proches."

Rappelons que lors de sa participation à The Voice, la belle était arrivée jusqu'en demi-finale avec son coach de l'époque Louis Bertignac. Depuis, elle a mûri et s'est imposée sur la scène musicale française avec son premier album Chambre 12 sorti en 2015 puis suivi de Louane en 2017 et Joie de vivre tout récemment. Côté cinéma, son rôle dans La Famille Bélier en 2014 lui a valu le César du meilleur espoir féminin l'année suivante et a participé à son succès.

Outre sa carrière, Louane est une épouse et mère épanouie. Avec son amoureux Florian Rossi, la star a eu une petite fille en juin 2020 : une petite Esmée.