Louane dévoile le visage de sa soeur Louise... son sosie officiel !

Cette vie-là, c'est moi qui l'ai choisi, et pas elle

Il y en a une toutefois qu'on ne risque pas de voir sur Instagram de sitôt. Et c'est Esmée, la fille que Louane a eue avec Florian Rossi. La chanteuse de 23 ans l'a précisé, elle ne souhaite absolument pas l'exposer sur les réseaux sociaux. "Cette vie-là, c'est moi qui l'ai choisi, et pas elle, mais ma famille va très bien, j'en suis très fière, racontait-elle lors d'un live. Je suis très heureuse de la famille que j'ai aujourd'hui et je suis très très heureuse, comme toute jeune maman, j'imagine. Et c'est trop beau en vrai. J'espère que j'arriverai à faire respecter au maximum la vie privée de ma fille parce qu'elle n'a rien demandé. Ma vie, c'est une chose, la sienne, c'en est une autre." Patience, patience...