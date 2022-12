Louane et Florian Rossi : Tenues loufoques pour les amoureux, enfin réunis pour Noël !

Longue robe et élégance folle ? Glamour, paillettes et extravagance ? Pull moche recouvert de rennes, de bonhommes de neige et de flocons multicolores ? Le réveillon de Noël est l'occasion de se faire plaisir, vestimentairement parlant, puisque toutes les tenues sont permises, même les plus folles. Alors autant dire qu'entre les quatre murs de son doux foyer, Louane a fait comme bon le lui semblait. Sur son compte Instagram, la jeune chanteuse de 26 ans a partagé un aperçu de cette soirée, passée en compagnie de son chéri Florian Rossi, et sans doute auprès de leur fille Esmée. Attention les yeux !

Sur ces fameuses images publiées sur les réseaux sociaux, on peut constater que Florian Rossi avait opté pour un pull de type sportswear noir et bleu et que sa compagne était vêtue... d'un T-shirt à l'effigie de l'immense légende Johnny Hallyday. Après tout, ce choix semble bien judicieux pour Louane, qui a déjà partagé une scène avec le Taulier. Cette performance remonte à l'année 2015, mais impossible d'en oublier les sensations : Johnny avait chanté, avec elle, son titre emblématique L'Idole des jeunes et ils avaient ainsi, ensemble, marqué plusieurs générations. Ce T-shirt, la jeune femme l'avait trouvé, il y a peu, dans une friperie située rue de Turbigo, à Paris, baptisée Souvenir Machine.