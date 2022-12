Louane bloquée au Canada sans argent : elle raconte son terrible périple avec sa fille Esmée

Il y a quelques semaines, Louane avait vécu un véritable enfer alors qu'elle était partie à l'étranger fêter son 26ème anniversaire avec son chéri Florian Rossi. Actuellement au Canada, le jeune homme a en effet dû partir pour accompagner Stromae avec qui il collabore.

Accompagnée de sa fille Esmée, Louane avait malencontreusement perdu son passeport peu de temps avant son départ pour la France. Une situation cauchemardesque sur le coup mais que la chanteuse prend désormais avec beaucoup d'humour. La preuve, elle a décidé d'en faire un Tiktok et d'expliquer précisément les détails de son aventure.

Reprenant la tendance "one thing about me", elle commence à raconter son périple : "Je rentre avec mon mec et ma fille et le sac, posé, sur la poussette tombe sans que je ne le vois alors qu'il y avait mon passeport et celui de ma fille dedans. On descend à l'accueil de l'hôtel pour vérifier les caméras, on voit que je rentre sans le sac, on décide alors de retourner à la salle pour vérifier leurs caméras et on remarque que j'ai encore le sac. On passe alors la nuit à le chercher sans résultat".