Louane, sa récente dispute avec Florian Rossi : "Je fais la gueule, je m'enroule dans une couette"

Invitée face à Eric Jean-Jean dans l'émission Le Grand Studio diffusée sur RTL le 17 décembre 2022, Louane est revenue sur la création de son nouvel album Sentiments (disponible depuis le 9 décembre dernier). Imaginé avec son chéri Florian Rossi - avec lequel elle a eu une fille prénommée Esmée (2 ans) - cet album est forcément empreint de leur relation amoureuse très passionnelle.

Revenant sur le titre Le bateau coule qui évoque le problème de l'alcoolisme, elle indique : "C'est une chanson un peu particulière, qui parle de l'impuissance qu'on peut avoir (...) face à quelqu'un qui boit (...) Parfois, on a envie d'aider les gens qu'on aime mais on ne peut pas". Amusée, l'interprète du titre Je Vole a rapidement tenu à éviter tout malentendu concernant son chéri : "Avant que tout le monde se pose des questions, non ce n'est pas mon mec (Florian Rossi, ndlr.) (...) Il ne boit quasiment pas d'alcool".

J'ai envie de faire ce que je veux

Par contre, elle reconnaît s'être "pris la tête" avec son homme au moment de l'enregistrement de ce son. Un peu soupe au lait, la chanteuse n'était pas de bonne humeur le jour où son chéri souhaitait lui faire chanter ce titre. Se souvenant de cette journée un peu particulière, elle raconte : "Assez bizarrement, j'arrive assez ronchon en studio. Je suis un peu dans un mood où j'ai envie de faire ce que je veux. Il sent que je suis comme ça, il commence la session et il commence à jouer quelque chose (...) je le regarde et je lui dis : 'J'ai pas envie de faire ça' (...) et je fais la gueule, je m'enroule dans une couette (...) et je lui dis : 'Je crois que j'ai peut-être quelque chose' et on a fait cette chanson ensemble".

Pour rappel, Louane et Florian Rossi sont en couple depuis 2017. Interviewée par les journalistes de Paris Match, elle révélait avoir longtemps été amie avec son homme avant de lui déclarer sa flamme. "Je savais que, si je me déclarais, j'allais blesser beaucoup de gens autour de moi. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il y avait une minuscule ouverture et j'ai toqué à la porte. Il fallait que je le lui dise pour qu'il me réponde 'stop'. Sauf qu'il ne m'a pas dit 'stop'.".