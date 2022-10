Louane en manque de son compagnon Florian Rossi, très loin d'elle : cette vidéo qui la rend si fière

C'est peu de le dire, Louane est une jeune femme amoureuse, même sans la présence de son compagnon Florian Rossi à ses côtés. En effet, le jeune homme également musicien est actuellement en tournée avec Stromae dans l'ouest des Etats-Unis. Pour autant, Louane ne manque pas de penser au père de sa fille Esmée (2 ans) en donnant des nouvelles de lui sur les réseaux sociaux.

Ce samedi 29 octobre, la jeune femme de 25 ans a partagé une story Instagram où l'on aperçoit Florian Rossi sur scène, guitare à la main, au bord d'un piano et affichant un sourire radieux. "Regardez mon mec heureux sur scène à l'autre bout du monde, vraiment incroyable", a ainsi écrit sa chérie Louane en légende. Un tendre message accompagné de jolis coeurs rouges (voir le diaporama).

Louane et son chéri amoureux, même de loin

On peut voir dans cette story de Louane une manière de rendre l'ascenseur à son fiancé qui lui a fait une petite surprise romantique il y a quelques jours. Très attentionné, Florian avait fait livrer un joli bouquet de fleurs à la maison. Et Louane avait été très surprise : "Donc mon mec (qui est en tournée à l'autre bout du monde) m'a envoyé des fleurs sans raisons", avait-elle réagi. La seule raison évident est que son compagnon l'aime plus que tout.

Ces petites attentions prêtées à l'une et à l'un peuvent paraître anecdotiques dans la mesure où c'est lors d'une tournée de Stromae que Louane et Florian Rossi sont tombés amoureux. "Mon mec jouait à Coachella avec Stromae. On s'est rencontrés pour ma deuxième tournée et on est tombés amoureux. C'est vraiment hyper basique. L'histoire éternelle de la chanteuse qui tombe amoureuse du musicien. Clairement", avait raconté la première à Télé-Loisirs en août dernier. Un amour que les deux tourtereaux ont décidé de rendre encore plus symbolique en se faisant fabriquer une bague comme l'a confié Louane au JDD en janvier 2021 : "C'est une bague qu'on s'est fabriquer chacun à l'identique avec mon mec lors de nos vacances en Thaïlande. Même si on n'est pas mariés, ça symbolise notre lien. Je ne l'enlève jamais".