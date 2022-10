Louane et son compagnon Florian Rossi séparés : cadeau romantique à "l'autre bout du monde"

Même si leur couple est plutôt discret, Louane et Florian Rossi s'aiment à la folie... et se le montrent ! Ce jeudi, la chanteuse a en effet partagé avec ses abonnés sur Instagram un joli cadeau de son chéri, un énorme bouquet de fleurs envoyé "sans raison" par le musicien, actuellement en tournée à San Francisco. Une belle attention qui semble l'avoir touchée, au vu des nombreux coeurs publiés sous le message (voir le diaporama).

Si l'on en croit les stories du musicien, celui-ci a pourtant l'air de s'éclater en tournée, avec les autres membres de son groupe... mais a tout de même trouvé du temps pour penser à celle qui partage sa vie depuis l'été 2018 et qui doit s'occuper seule pour quelques jours de leur fille Esmée, désormais âgée de deux ans. Un véritable romantique !

Pourtant, tout n'est pas toujours rose dans le couple, les deux artistes étant dotés d'un fort caractère. "Je ne suis pas la plus facile à vivre, ça, c'est évident. Après, je suis très gentille. Mais, de par mon manque de contrôle de mes émotions, que je travaille, c'est vrai que mon copain a de la force d'être avec moi !", avait-elle raconté avec humour sur Europe 1.

D'ailleurs, les amoureux ont bien failli se séparer plusieurs fois, dont l'une racontée dans une chanson de son nouvel album : "Quand je l'ai écrite, c'était vraiment une chanson d'excuses pour mon mec", avait livré Louane dans la même interview. "On s'était engueulé et j'ai vraiment vécu cette journée que je raconte dans la chanson, où je me suis réveillée et où il était parti. Il n'était pas content et il m'a fait la gueule toute la journée".

Heureusement, leur couple et leur amour semblent solides et les parents de la petite Esmée, qui grandit totalement dans l'ombre des caméras, très protégée par sa maman, sont toujours aussi proches, quatre ans après leur rencontre. D'ailleurs, tous les deux se sont offert un cadeau commun très symbolique : "C'est une bague qu'on s'est fait fabriquer chacun à l'identique avec mon mec lors de nos vacances en Thaïlande. Même si on n'est pas mariés, ça symbolise notre lien. Je ne l'enlève jamais", avait révélé la chanteuse il y a quelques semaines.

Un beau geste, pour une histoire qui continue de grandir !