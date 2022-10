Louane brise le silence sur sa santé mentale "fragile", elle qui voit un psy depuis ses 8 ans

Louane l'a prouvé plus d'une fois, si elle est pudique et garde probablement son jardin secret pour elle, elle s'épanche néanmoins sur de nombreux sujets. Notamment dans l'idée de venir en aide aux autres. Et un sujet l'a toujours touchée plus que d'autres, celui de la santé mentale. Et alors qu'elle vient d'annoncer la sortie de son nouvel album, Sentiments, à paraître le 9 décembre, Louane reconnaît que la sienne a toujours été très fragile. "Justement la santé mentale, partage l'artiste révélée dans The Voice. C'est probablement de là dont tout part. Du plus loin que je me souvienne, dès l'enfance, j'ai toujours eu une santé mentale fragile, bien qu'hyper entourée et aimée."

La jeune maman d'Esmée ne cherche ni la "pitié" ni le "réconfort" en se livrant de la sorte, comme elle le précise dans cette annonce. Louane tient seulement à expliquer comment son dernier opus Sentiments est né. "Je n'ai aucune honte à assumer que la première fois que j'ai vu un psy j'avais 8 ans et que j'en vois encore un aujourd'hui", révèle celle qui partage sa vie avec Florian Rossi, papa de sa fille. Et cet album promet donc 5 titres qui reviennent sur ses sentiments à elle, et 5 autres consacrés aux sentiments de son public. Par le biais de TikTok, la jeune chanteuse et actrice avait en effet questionné ses fans sur leurs sentiments. Et ces anecdotes personnelles lui ont inspiré ces chansons.