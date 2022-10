Louane folle d'amour, elle glisse une discrète déclaration à son compagnon Florian Rossi

La rentrée 2022 est pleine de nouveautés pour la jeune chanteuse. Non seulement Louane a une nouvelle coupe de cheveux qui lui va à ravir, mais elle travaille aussi actuellement sur des titres inédits. Son dernier album Joie de vivre date de l'année 2020 et, bien que cet opus ait eu droit à une réédition avec quelques chansons bonus, il était temps pour l'autrice et interprète de revenir sur le devant de la scène. En attendant de boucler complètement ce projet, elle a donc accepté d'en dire davantage sur les réseaux sociaux. Pour vendre un peu de rêve et faire patienter tout le monde.

Ce nouvel album devrait être très mélodieux et sera loin d'être commercial ! Une écriture inspirée par Taylor Swift herself, beaucoup de piano pour accompagner la voix de Louane... on sait que la création artistique ne s'est pas fait seule. La chanteuse, comme elle l'avait fait auparavant, s'est entourée d'une équipe dont son cher et tendre compagnon, et père de sa fille Esmée, Florian Rossi. Cette fois-ci, le musicien a même posé sa voix sur quelques titres. "C'est pas des feats mais les ambiances incroyables comme il a déjà fait sur d'autres titres comme Aimer à mort etc, précise-t-elle dans sa story Instagram avant de glisser un message personnel à destination de son partenaire. Merci Florian de toujours être là."

C'est la chanson la plus perso que j'ai écrite de ma vie

Louane Emera et Florian Rossi se sont mis en couple, après des mois d'hésitation et de coups durs, durant l'été 2018. Cet amour fou s'est concrétisé en mars 2020 puisque les tourtereaux ont accueilli leur premier enfant, une petite fille baptisée Esmée. Cette dernière est d'ailleurs une source d'inspiration inépuisable pour ses parents mélomanes. "Ma chanson préférée du nouvel album s'appelle Le bateau coule, poursuit Louane sur son compte Instagram. J'aime trop l'ambiance que Florian a crée pour cette chanson. La plus difficile s'appelle La fille. J'ai même eu du mal à l'enregistrer en studio... c'est la chanson la plus perso que j'ai écrite de ma vie." On a hâte de pouvoir l'écouter en boucle !