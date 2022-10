Diaporama : Louane folle d'amour, elle glisse une discrète déclaration à son compagnon Florian Rossi

Louane et son compagnon Florian Rossi sur Instagram. © Purepeople Instagram, Louane

Louane et son compagnon Florian Rossi - Avant -première de "Belle" film animé japonais au Grand Rex à Paris le 6 décembre 2021 . © Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, Veeren / Bestimage

Louane dans l'émission "The Voice Kids". © Purepeople TF1

8 / 16