Louane si loin de Florian Rossi : à des milliers de kilomètres, il lui déclare sa flamme aux yeux de tous !

Ce mois de décembre 2022 est d'une importance primordiale pour Louane. Ce vendredi 9, la jeune chanteuse dévoile enfin son nouvel album studio, le quatrième de sa carrière, déjà ! Elle avait déjà charmé les auditeurs en dévoilant Secret, un premier extrait extrêmement touchant, qu'elle a écrit pour pouvoir le dédier à sa petite fille Esmée, 2 ans. Voilà que chacun peut se régaler des dix titres inédits qu'elle partage aujourd'hui. Quel bonheur !

Tu nous touches directement au coeur

Une seule chose manque au tableau pour la chanteuse. Vous le savez sans doute, Louane Emera travaille sur ses chansons en étroite collaboration avec l'homme de sa vie, Florian Rossi, le père de sa petite fille. Mais celui-ci est en déplacement professionnel, et c'est pourquoi il a pris la parole, le 9 décembre 2022, sur les réseaux sociaux pour annoncer la sortie de Sentiments avec beaucoup de fierté. "J'espère que vous serez traversés par autant d'émotion en écoutant cet album que j'ai pu traverser durant sa création, écrit le jeune musicien dans un message publié dans sa story Instagram. Je ne suis pas peu fier d'y avoir posées quelques pierres. Tu nous touches directement au coeur, bravo Louane. Je t'aime."

Louane séparée géographiquement de Florian Rossi

Ces mots - qu'elle a repartagés - sont extrêmement importants pour Louane, qui n'a pas pu serrer son chéri dans ses bras depuis quelques temps. L'avant-première de la série Emily in Paris, organisée par Netflix le 6 décembre dernier, elle a dû s'y rendre toute seule. En ce moment, Florian Rossi travaille en Amérique du Nord puisqu'il est musicien pour Stromae. Ce qui explique que sa compagne soit très souvent seule quand elle apparaît en public... même pour la promotion de Sentiments, leur travail commun. La jeune maman s'est bien rendue récemment à New York pour qu'Esmée puisse voir papa, mais il a bien fallu rentrer au bercail tôt ou tard, encore plus en cette journée de sortie. Heureusement, les amoureux peuvent profiter des réseaux sociaux, et autres applications, pour s'envoyer un peu d'amour. C'est déjà ça...