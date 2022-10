"Je peux être très gêné" : Bruce Toussaint évoque cette maladie qu'il doit gérer au quotidien

Ce dimanche 16 octobre 2022, Bruce Toussaint, présentateur du Live Toussaint sur BFMTV a accordé une interview à nos confrères de Télé 7 Jours. Le journaliste - qui fête ses 49 ans ce lundi 17 octobre - en a profité pour évoquer son quotidien et la manière dont il prépare sa matinale qui est diffusée du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Si c'est gris ou rose, je ne fais pas la différence

Le présentateur a évoqué un souci de santé qui le hante au quotidien. "Je suis très daltonien", a-t-il fait savoir. Cette maladie l'incite à ne pas porter "de veste rouge à l'antenne". "Je porte toujours la même chose : des costumes sombres, bleus ou noirs, et une chemise blanche. Le souci, plutôt, pour quelqu'un comme moi qui distingue mal les couleurs, ce sont les cartes projetées à l'écran. Si c'est gris ou rose, je ne fais pas la différence", a-t-il ajouté. Des soucis qui semblent même déstabiliser le présentateur : "Je peux être très gêné, et je dois faire attention à ne pas mal interpréter ce que je vois."

En septembre 2016, le journal Libération avait consacré un portrait à Bruce Toussaint dans lequel il indiquait que le journaliste était déjà daltonien à l'âge de 13 ans. En s'appuyant sur les propos du présentateur de France 5 à l'époque, le quotidien le définissait comme une "grande tige un peu solitaire, pas très bien dans ses baskets comme tous les ados" et qui "s'amuse à découper les articles dans les canards." Un an plus tôt, sur le plateau de Salut les terriens sur Canal +, Bruce Toussaint avait révélé être daltonien face à Thierry Ardisson .

Côté vie privée, dont Bruce Toussaint préfère faire preuve de discrétion, ce dernier est marié à la journaliste Catherine Fruchon avec laquelle il a deux enfants : un garçon, Noé et une fille, Lola.

Retrouvez l'interview de Bruce Toussaint dans le dernier numéro de Télé 7 Jours paru ce dimanche 16 octobre 2022.