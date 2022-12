"Je suis bien avec" : Alexandre (L'amour est dans le pré) présente son nouveau compagnon

En 2020, dans L'amour est dans le pré, les téléspectateurs assistaient au coup de foudre entre Mathieu et Alexandre. Malgré leurs 20 ans de différence, l'agriculteur et son prétendant entamaient une histoire partie pour durer. Un an après leur rencontre, ils célébraient même leur mariage devant tous leurs proches en Camargue, ainsi qu'en la présence de Karine Le Marchand. Tout semblait donc aller pour le mieux entre les deux hommes qui s'étaient au passage lancés dans des démarches pour concevoir un enfant via GPA. Quelle ne fut pas la surprise alors lorsqu'en septembre dernier, ils annonçaient leur rupture.

Depuis, c'est donc chacun de leur côté qu'ils poursuivent leur petit bout de chemin. Et pour Alexandre, les coups durs se sont enchaînés. Blessé à cause d'une précédente chute à cheval, il s'est vu contraint de réfléchir à une reconversion professionnelle. Mais depuis un petit moment, le jeune homme a retrouvé le sourire. Grâce à son nouveau compagnon ! En effet, comme il l'a annoncé en story Instagram mardi 6 décembre 2022, Alexandre cohabite désormais avec Tibo. "Ça fait deux mois et demi que j'ai rencontré Tibo, ça ne s'est pas passé comme prévu. À la base je ne l'attendais pas, et il est arrivé comme ça. Je suis bien avec. Il a beaucoup de qualités et quelques défauts. La première qualité c'est qu'il est gentil, très attachant, le défaut c'est qu'il me réveille très tôt le matin, mais je suis bien avec", a-t-il déclaré avec sérieux.

Désolé pour les gens qui sont déçus...

Quelques heures plus tard, Alexandre reprenait la parole et décidait de présenter ce fameux Tibo qui semble le rendre heureux. Mais, il n'avait rien à voir avec ce à quoi ses abonnés auraient pu penser. Et pour cause, il s'agit en réalité... d'un craquant petit chat blanc. "Désolé pour les gens qui sont déçus, c'était bien un chat !", a-t-il révélé, soulignant à nouveau à quel point il était "gentil et attachant" mais quelque peu pénible à le réveiller de si bon matin pour ses croquettes.

Si Alexandre est donc à priori toujours un coeur à prendre, Tibo a de son côté une petite copine puisque son maître vivait déjà avec Titbel, son premier chat.