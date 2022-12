Alexandre (L'amour est dans le pré) : Sa santé menacée après son accident, sa vie bouleversée à jamais

L'année 2022 est assurément bien difficile pour Alexandre Tola. Récemment, le prétendant de L'amour est dans le pré 2020 (M6) a été victime d'un nouvel accident qui va bouleverser son quotidien. Le mercredi 30 novembre, il a donné de ses nouvelles en story Instagram.

Tout semblait sourire à Alexandre. Lors de son aventure dans l'émission présentée par Karine Le Marchand, il a réussi à séduire Mathieu. Tous deux se sont rapidement mis en couple et lors du bilan, l'éleveur de taureaux en Camargue a fait sa demande. Ainsi, en juin 2021, ils se sont unis devant leurs proches et s'étaient promis de rester ensemble dans les meilleurs comme les pires moments. Une promesse qui a été quelque peu brisée. S'ils sont toujours en bons termes et s'épaulent quand cela ne va pas, ils ne forment plus un couple. Une triste nouvelle annoncée en septembre dernier.

Comme si cela ne suffisait pas, Alexandre a connu un autre coup dur. Rappelons qu'en 2020, il avait été victime d'une terrible chute à cheval. Il avait donc été contraint de mettre de côté son métier de cavalier professionnel. Mais l'été dernier, il s'était de nouveau consacré à sa passion pour son plus grand bonheur. Malheureusement, un nouvel accident est venu tout bouleverser. "Il y a trois semaines, j'ai chuté à cheval. (...) Ecrasement de la moelle épinière, et C5, C6, C7, plus une fracture d'une vertèbre. Je suis donc, contraint d'arrêter mon métier, et de partir me faire opérer de la moelle épinière. Longue semaine, très longue pour moi, à digérer la nouvelle, maintenant ce qu'il me reste à faire, et de trouver le meilleur neurochirurgien afin de me faire opérer, et que tout se passe bien", révélait-il le 20 octobre dernier.

Une nouvelle vie pour Alexandre

C'est donc très stressé qu'il s'est rendu à son rendez-vous à l'hôpital, le 30 novembre, afin de faire un bilan avec un neuro-chirurgien. Un entretien duquel il est finalement sorti soulagé. "L'opération, les copains, n'est pas obligatoire. En revanche, j'ai toujours l'hernie et cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce qui me contraint du coup d'arrêter de monter à cheval. Je vous l'avais dit, mais là c'est officiel... D'où une potentielle reconversion dans l'immobilier [il a récemment rencontré Fred de Mariés au premier regard 2021 qui est agent immobilier, NDLR]. Donc pour le moment, pas d'opération. Affaire à suivre, on y retourne dans quatre mois pour voir si la grosse hernie à diminué. Mais maintenant, il faut avancer"

Il a bien raison car "c'est comme ça qu'en s'en sort et qu'on s'en sort, demain encore plus fort, encore plus fort", comme le chante si bien Léa de la Star Academy.