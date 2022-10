"Je crois que je ne retrouverai personne" : Mathieu (L'amour est dans le pré) soucieux, sa santé en cause

La nouvelle en a surpris plus d'un. Alors qu'ils semblaient plus heureux et amoureux que jamais, Mathieu et Alexandre, couple phare de L'amour est dans le pré révélé en 2020, se séparent. C'est sur les réseaux sociaux, à la mi-septembre, qu'ils ont annoncé leur rupture qui survient après un mariage célébré à l'été 2021 ainsi qu'un projet bébé qui avance malgré tout. Et c'est seul que l'agriculteur compte devenir papa. En effet, Alexandre ne semble plus prendre part au projet. Ni lui ni personne d'autre d'ailleurs... Mathieu craint même de finir ses jours seul.

Jeudi 29 septembre 2022, il se saisit de son compte Instagram afin de donner de ses nouvelles à ses fidèles abonnés. En story, le charmant brun révèle qu'il avait rendez-vous chez un pneumologue. Ce dernier lui a diagnostiqué de l'apnée du sommeil - il fait entre 14 et 28 apnées du sommeil par heure - à savoir un trouble de la ventilation nocturne dû à la survenue anormalement fréquente de pauses respiratoires. Pour aller mieux, il ne doit pas dormir sur le dos. Plus encore, le médecin lui a même recommandé de dormir avec une balle de tennis sous l'oreiller afin de limiter les ronflements ! Un conseil qu'il ne pense pas suivre. Enfin, durant ce rendez-vous médical, Mathieu a été félicité par le professionnel pour avoir arrêté de fumer... et blâmé pour sa prise de poids. En effet, la balance affiche 4 kilos en plus depuis qu'il a stoppé la cigarette. Poussé à se mettre au sport, il semble peu motivé...

Il faut dire que l'agriculteur a le moral en berne ces derniers temps. Tout d'abord, il a rompu avec son cher Alexandre. Ensuite, son projet bébé est mis à mal par une banque. Puis voilà qu'il apprend souffrir d'apnée du sommeil... Un pépin de santé qui s'ajoute à sa maladie incurable, dite de Cadasil. "Je crois que je ne retrouverai plus personne", déclara Mathieu. Mais, fidèle à lui-même, il préfère rire de cette situation qui le pèse : "Un RCA, qu'est-ce que c'est ? C'est un Remède Contre L'amour. C'est donc ce que je vais devenir !"

Malgré ces nouvelles peu réjouissantes, il entend bien se consoler auprès d'anciens candidats de L'amour est dans le pré, avec qui il compte passer la soirée. "On va rire. Tellement heureux, après ces quelques semaines un peu compliquées et très chaudes pour moi, de retrouver beaucoup d'amour", conclut-il. Des retrouvailles qui lui feront sans aucun doute un bien fou.