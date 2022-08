"Je traverse l'enfer" : Selah Sue sous antidépresseurs, son témoignage déchirant

En avril, alors qu'elle était invitée dans C à vous, elle avait annoncé que la dépression était enfin derrière elle... Mais il semble que Selah Sue ait malheureusement parlé un peu rapidement : il y a quelques jours, la chanteuse belge de 33 ans a annoncé qu'après une longue période à se sentir enfin mieux, "l'obscurité est revenue" et l'oblige à prendre, une nouvelle fois, les antidépresseurs qu'elle avait arrêtés pour la quatrième fois.

S'affichant sans fard en pleine crise de larmes, elle est d'une franchise totale sur ses derniers mois : "Les premiers mois sans mes anti-dépresseurs ont été magiques. J'avais l'impression qu'une cloche de verre m'avait été retirée et je vivais les choses dix fois plus intensément, ressentant une créativité et une sensibilité que je ne m'étais encore jamais connu. Grâce à mon chemin psychologique, au sport et à la méditation, je pensais que je serais plus forte que jamais", écrit-elle.