Benoît Paire au plus mal et "dégoûté" par le tennis : il ne joue plus que pour l'argent, confidences franches

À 33 ans, Benoît Paire ne brille pas autant qu'il le voudrait sur les courts de tennis. Battu au premier tour à Wimbledon face à Quentin Halys, le tennisman s'est entretenu avec un journaliste de La Dépêche du Midi sur cette défaite. Un entretien bien plus sombre que prévu puisque comme Benoît Paire le précise, il est au plus mal : "C'est plus un état mental que j'ai depuis un moment. Un dégoût du tennis. Je vois des personnes pour ça, a-t-il indiqué. J'en sentais le besoin. Je discute avec des spécialistes dans ce domaine, je fais un rejet de ce sport."

L'ex-compagnon de Shy'm évoque des "boules d'angoisse" en arrivant dans les tournois : "J'essaye de progresser, de m'enlever ce truc, parce que j'aimais le tennis avant, j'aimais ces moments de tension, être sur un court, mais là, je ne suis vraiment pas très bien dans ma peau et j'essaye d'aller mieux." Quid de l'origine de ce mal-être ? Benoît Paire affirme travailler dessus avec "psy et hypnotiseur": "Je ne suis pas forcément heureux dans ma vie en ce moment. [...] C'est un ensemble de choses qui font que, dans ma tête, j'ai de mauvaises sensations quand je rentre sur un court. [...] Chaque semaine, ça me met des coups de massue à chaque fois. Roland-Garros, c'était le coup de trop."

Sa principale motivation pour l'instant reste l'argent : "Pour une exhibition à 60 000 euros, franchement, moi je viens, quoiqu'il arrive, même si on me conseille de ne pas y aller." Benoît Paire prend donc sur lui à chaque fois pour empocher un salaire et maintenir le cap, malgré tous les efforts mentaux que cela lui demande : "Ça me dégoûte quand je vais sur le court. Ces derniers temps, dès que je mettais le pied dessus, j'avais envie de fuir donc ça ne servait à rien d'y aller. C'est pour ça que depuis Roland-Garros, je n'ai vraiment pas beaucoup joué."

En champion qu'il est, Benoît Paire ne baisse pas pour autant les bras : "J'essaye de travailler surtout pour la suite, pour essayer de retrouver juste un petit peu de plaisir sur un court" poursuit-il. "Le tennis est le sport que j'aime le plus au monde, mais c'est celui que je déteste le plus en ce moment" a-t-il conclu. Espérons pour lui que le plaisir revienne et que dans un avenir très proche, Benoît Paire ramène enfin sa coupe à la maison.