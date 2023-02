"Je vais bien !" Fabienne Thibeault rassurante sur son état de santé mais toujours gênée par des "petits soucis"

Pour rappel, il y a quelques semaines, la célèbre auteure-compositrice-interprète franco-canadienne a été victime d'un malaise sur le tournage du film Lave à Besse-et-Saint-Anastaise dans la région Rhône-Alpes. Elle avait alors subi une lourde opération cardiaque, après avoir été hospitalisée à temps à Clermont-Ferrand. Une intervention qui s'est heureusement très bien passée.

Cela fait chaud au coeur

"À l'heure de quitter le CHU de Clermont Ferrand, à destination du centre de rééducation cardiaque pour une prochaine étape, je tiens avec mon mari Christian Montagnac et ma fille Zoé Khan-Thibeault (née de sa relation avec Saüd Khan Khattak, décédé en 2008, ndlr) à vous remercier pour vos messages attentionnés, votre gentillesse à mon égard, à notre égard ; cela fait chaud au coeur, mon pauvre coeur qui en a pris un coup, et donne du courage pour la suite. Encore merci à l'ensemble du personnel médical et services de l'unité cardiaque et un merci spécial à l'amie Sylvie Sannazzaro pour sa présence et son soutien a Doudou. Je vous embrasse, à bientôt", avait-elle tenu à rassurer ses fans, toujours sur le même réseau social.

Un centre de rééducation qu'elle n'a donc toujours pas quitté depuis, mais cela ne saurait tarder. Reste désormais à savoir quand est-ce que l'interprète de Le monde est stone sera définitivement rétablie, afin de pouvoir repartir de l'avant !