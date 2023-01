"Quadruple pontage â coeur ouvert" : Fabienne Thibeault dans une situation délicate, la chanteuse dit tout

Grosse frayeur pour Fabienne Thibeault, qui se trouvait à Besse-et-Saint-Anastaise dans la région Rhône-Alpes, pour les besoins du tournage d'un long métrage. Victime d'un malaise, la chanteuse a été rapidement prise en charge par des équipes médicales, avant de subir une opération cardiaque.

Par chance, Fabienne Thibeault s'est rendue à temps à l'hôpital de Clermont-Ferrand, accompagnée par Christian Montagnac, son époux depuis 2015. Dès leur arrivée, cela a été "le branle-bas de combat", selon les termes employés par l'artiste, qui reconnaît que sans cette intervention : "au moindre effort, je serais morte".

Alors que France Dimanche a été le premier a révélé les soucis de santé de Fabienne Thibeault dans son numéro du 20 janvier 2023, la chanteuse s'est emparée de son compte Facebook pour la confirmer mais aussi pour donner de plus amples détails. Par le biais de ce long message, on apprend que l'artiste a subi un "quadruple pontage â coeur ouvert". "Depuis quelques mois j'éprouvais des douleurs thoraciques allant dans le cou et les bras ; je n'étais pas en forme mais de là à penser à ce qui m'attendait !, a-t-elle débuté. En tournage en Auvergne j'ai eu plusieurs alertes la nuit alors avec Christian Montagnac nous sommes descendus de Besse au CHU de Clermont Ferrant sommes rentrés à pied dans l'urgence tranquille ; j'ai souligné mes malaises et en 5 minutes branle bas de combat : électrocardiogramme - et tout le toutim: diagnostique: lendemain matin , quadruple pontage â coeur ouvert avec les artères ds la racine du coeur atteintes .. je me serais effondrée n'importe quand, sur la rue, au moindre effort je serais morte : l'opération est réussie, aucune séquelle .. à suivre rééducation cardiaque en centre." Fabienne Thibeault a conclu son message en remerciant le personnel hospitalier qui l'a prise en charge et qui s'est très bien occupé d'elle.