Fabienne Thibeault : Sa fille Zoé va épouser sa compagne !

Un bel événement se prépare dans la famille de Fabienne Thibeault : à 38 ans, sa fille Zoé va passer à la mairie pour dire oui à sa compagne Laure. Une jolie nouvelle qu'elle a annoncé au magazine Ici Paris dans les kiosques ce 20 avril 2022, très heureuse, révélant que sa fille unique "habite près de Strasbourg et travaille beaucoup".

"Elle va se marier en juin avec sa compagne, Laure, professeure d'allemand, qui a une fille de 10 ans, Lena", a-t-elle précisé. Un bon moment que Zoé vivra sans son papa : Saüd Kahn Khattak est décédé en septembre 2018, une triste nouvelle que la chanteuse avait elle-même annoncé sur sa page Facebook, rendant un bel hommage à son ex-compagnon.

"Cher Saud nous avons partagé 20 ans de vie !!! Nous avons eu ensemble une belle fille. Tu étais quelqu'un de lumineux, de profondément bon et sincère... Nous sommes toujours restés amis et avions plaisir à nous revoir ! Tu es parti de façon brutale, emporté dans ton sommeil. Allah t'a reçu auprès de lui et la tristesse de la communauté pakistanaise montréalaise témoigne de ce que tu fus, droit et courageux", avait-elle écrit, avant de penser à ses proches.

"Ma famille t'a toujours apprécié et aimé. Christian t'embrasse et moi je te garde dans mon coeur. Quant à Zoé, elle pleure le départ de celui qui lui a appris à marcher. Adieu Cher Saud et à plus tard là-haut" : une belle conclusion pour celui qui doit toujours manquer à la jeune femme. La chanteuse, quant à elle, a refait sa vie depuis plus de onze ans avec Christian, l'ex-régisseur de la Compagnie Créole.

Très amoureuse depuis toutes ces années, elle profite d'ailleurs de l'interview d'Ici Paris pour lui faire une belle déclaration. "Je me dis 'Quel dommage qu'on ne se soit pas rencontrés plus tôt !' pour profiter plus longtemps. Mais on a encore de belles années. On s'entend bien. On est différents, mais on a la même façon de voir les choses. Il est très sensible à ce que je sois bien, à ce qu'on avance ensemble, et je prends soin de lui également", raconte-t-elle.

Si son mari "aime ce [qu'elle] écrit" et la "révèle en tant qu'auteure", pour le moment, l'heure n'est pas à la chanson pour Fabienne Thibeault, mais à la mode : elle a lancé récemment une collection pour les femmes rondes, en collaboration avec son amie, la chanteuse Stone. Un projet ambitieux, pour lequel un défilé a été organisé le 5 avril.