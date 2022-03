Stone : Lassée de sa peau qui "pendouille", la chanteuse a réalisé un "lifting complet du visage"

Complice incontournable d'Eric Charden et interprète des titres Antiquité, Brown Sugar et Summerbreeze, Stone a reconnu avoir eu recours à la chirurgie esthétique dans l'émission de Jordan de Luxe le 18 mars 2022. Totalement décomplexée, la chanteuse star des années 1970 a révélé avoir eu recours au bistouri afin de corriger sa peau qui avait tendance à "pendouiller". Très franche, elle a confié que c'est à partir de 60 ans qu'elle avait décidé de sauter le pas et de franchir le cap d'une intervention chirurgicale. Et parce qu'elle ne fait rien à moitié, la chanteuse qui va bientôt fêter ses 75 ans a souhaité réaliser un "lifting complet du visage".

Ça se voit comme le nez au milieu de la figure

Elle explique : "À 60 ans, je me suis dit : 'Là, ça ne va pas du tout" et indique avoir fait "reprendre la partie du cou, des joues et de tout le visage". "Moi, je ne l'ai jamais caché", assume-t-elle, tout en se moquant de celles et ceux qui préfèrent cacher ou nier leurs opérations de chirurgie esthétique.

"Je trouve que c'est tellement ridicule [de ne pas reconnaître publiquement avoir eu recours à la chirurgie, NDLR], alors que ça se voit comme le nez au milieu de la figure", ajoute-t-elle, amusée. Fière du résultat qui lui plaît "beaucoup", l'auteure de l'autobiographie Complètement Stone partage que tout cela n'a été possible que grâce à un chirurgien "compétent". Elle n'a pas pour autant dévoilé le nom de son docteur.

Par ailleurs, Annie Gautrat - qui a chanté en octobre 2020 en duo avec Gilles Dreu le titre Prends ta guitare sur l'album Le comptoir des amis - assume totalement son âge même si elle aimerait avoir le secret de la jeunesse éternelle. "Je fais comme tout le monde, je fais avec", confie Stone qui ne se "prend pas la tête" pour autant à chaque année qui passe. "J'essaye de faire le maximum pour être en forme", indique celle qui se faisait surnommer "Petite Stone" étant jeune, en référence à sa coiffure similaire à celle du musicien Brian Jones, membre fondateur des Rolling Stones.