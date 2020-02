Fabienne Thibeault : Bientôt aveugle ? "Je dois le prévoir..."

La chanteuse Fabienne Thibeault, ancienne star de la comédie musicale culte Starmania, est victime de problèmes de vue et ne cache rien de sa maladie. À 67 ans, la star québécoise – qui a obtenu la nationalité française en 2008 – fait tout pour ne pas perdre la vue...

Longuement interrogée par France dimanche, Fabienne Thibeault a détaillé ce dont elle souffre précisément. "Depuis longtemps, je suis très myope, ça, c'est une chose, et puis je suis aussi devenue presbyte avec l'âge. D'abord, j'ai un glaucome pour lequel je suis un traitement. Si je ne le traitais pas, ce serait plus grave. Ensuite, je montre probablement des signes d'une future dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, mais ça, c'est héréditaire, et elle est également traitée. Si je ne fais rien, je deviendrai aveugle, mais ce n'est pas pour demain matin", a-t-elle précisé.

Fabienne Thibeault, qui réside en France avec son mari Christian depuis de nombreuses années, se soigne donc avec attention et c'est en allant chez l'ophtalmologiste que tout cela a été décelé. "J'ai donc expliqué que ma mère [qui est morte il y a deux ans, NDLR], mon père et ma tante avaient eu une DMLA. (...) La DMLA, ça vous tombe dessus quand vous êtes une personne âgée, mais plutôt aux alentours de 75 ans. Moi, avec mon hérédité, même si je n'ai pas encore cet âge-là, je dois le prévoir !", a-t-elle ajouté, expliquant que son médecin avait donc opté pour un traitement préventif. La chanteuse a également précisé qu'elle prenait des Oméga 3 et qu'elle devait aussi "faire très attention à ne pas trop solliciter [ses] yeux", notamment sur les écrans...

