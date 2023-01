"Mon coeur a pris un coup" : Fabienne Thibeault a frôlé le pire, son mari et sa fille à ses côtés

Fabienne Thibeault donne de ses nouvelles après avoir échappé au pire. Sur sa page Facebook, la chanteuse et comédienne a tenu à rassurer son entourage et ses fans sur sa santé, après avoir été victime d'un malaise sur le tournage du film Lave à Besse-et-Saint-Anastaise dans la région Rhône-Alpes. Elle a subi une lourde opération cardiaque, après avoir été hospitalisée à temps à Clermont-Ferrand.

"À l'heure de quitter le CHU de Clermont Ferrand, à destination du centre de rééducation cardiaque pour une prochaine étape, je tiens avec mon mari Christian Montagnac et ma fille Zoé Khan-Thibeault à vous remercier pour vos messages attentionnés, votre gentillesse à mon égard, à notre égard ; cela fait chaud au coeur, mon pauvre coeur qui en a pris un coup, et donne du courage pour la suite. Encore merci à l'ensemble du personnel médical et services de l'unité cardiaque et un merci spécial à l'amie Sylvie Sannazzaro pour sa présence et son soutien a Doudou. Je vous embrasse, à bientôt", écrit ainsi l'inoubliable interprète du Monde est stone dans la comédie musicale Starmania. Elle est donc entourée par son époux et sa fille Zoé, née de sa relation avec Saüd Khan Khattak, décédé en 2008.