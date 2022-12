"Kylian Mbappé m'énerve..." : Une star des Bleus se lâche et balance un gros dossier sur l'attaquant du PSG !

Si cette Coupe du monde va longtemps rester comme l'un des plus gros échecs de sa carrière, Kylian Mbappé en ressort encore plus fort qu'il ne l'était déjà et à tout juste 24 ans, il ne fait plus de doute qu'il est la nouvelle star du football mondial. Auteur d'un triplé en finale face à l'Argentine, il a porté l'équipe de France sur ses épaules, terminant meilleur buteur de la compétition. Un statut de star internationale qui s'accompagne de beaucoup d'attentions et de critiques, notamment de la part des Argentins, qui n'ont pas loupé l'attaquant du Paris Saint-Germain lors des célébrations au pays.

Depuis ses débuts professionnels très jeunes, à 17 ans à peine, Kylian Mbappé a toujours impressionné les connaisseurs de football, notamment par sa maturité sur le terrain et en dehors. Capable de répondre avec une aisance remarquable aux questions des journalistes, il semblerait néanmoins qu'il cache un petit secret, comme son partenaire en équipe de France Adrien Rabiot l'a dévoilé. "Kylian Mbappé, il m'énerve quand il change de voix en interview. Quand on est ensemble, il parle normalement. Mais quand on regarde l'interview, il change", a révélé le milieu de terrain de la Juventus Turin dans une interview au média Carré.

Je ne sais pas pourquoi, sa voix elle change. C'est énervant et stressant

Il y aurait donc deux facettes dans la personnalité de Kylian Mbappé, une pour les médias et une autre lorsqu'il est loin des caméras. Une attitude qui ne semble pas vraiment plaire à Adrien Rabiot : "Je ne sais pas pourquoi, sa voix elle change. C'est énervant et stressant. Je pense que tout le monde l'a remarqué", ajoute-t-il, le sourire aux lèvres, amusé par cette petite anecdote qui devrait sûrement amuser tous leurs coéquipiers en équipe de France. Pour le moment, aucune réaction de la part de l'attaquant, qui devrait certainement être amusé par cette petite révélation, lui qui s'entend très bien avec Adrien Rabiot, puisque les deux joueurs ont évolué ensemble au PSG.