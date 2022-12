Coupe du monde 2022 : Adrien Rabiot, sa mère méconnaissable, le nouveau look très remarqué de Véronique !

C'est l'une des très bonnes surprises de l'équipe emmenée par Didier Deschamps pour cette Coupe du monde si particulière au Qatar. À 27 ans, il semblerait bien qu'Adrien Rabiot se soit enfin imposé dans le milieu de terrain de l'équipe de France. Comme pour la plupart des joueurs, le footballeur de la Juventus de Turin peut compter sur le soutien de ses proches, venus sur place pour l'encourager. Si son frère James est présent, c'est également le cas de sa mère, Véronique, si importante dans la carrière de son fils. De nature discrète et ne souhaitant pas s'exprimer dans les médias, on l'a toujours connue avec les cheveux mi-longs plutôt blonds et un style assez classique, mais visiblement tout ceci est de l'histoire ancienne !

Lors du dernier match des Bleus face à la Tunisie mercredi 30 novembre, Véronique Rabiot était dans les tribunes et on a pu remarquer son changement de look assez radical. Cheveux très courts et noir corbeau, elle portait de grosses boucles d'oreilles en or et des lunettes de soleil teintées pour un style assez rock (les photos sont à retrouver dans le diaporama) ! On est donc bien loin de l'image beaucoup plus lisse qu'a renvoyée pendant des années la mère d'Adrien Rabiot. Toujours très présente dans la vie de son fils, elle a même parfois été au coeur de vives polémiques, notamment lorsque ce dernier évoluait encore au Paris Saint-Germain.

Véronique Rabiot au coeur de la polémique lors du fiasco de l'Euro

Pour rappel Veronique Rabiot avait été accusée de s'en être pris verbalement aux familles de Paul Pogba et Kylian Mbappé dans les tribunes, lors du fiasco des Bleus à l'Euro 2021. Alors que l'équipe de France avait été éliminée par la Suisse en huitième de finale de la compétition, des informations étaient sorties dans la presse indiquant que la mère d'Adrien Rabiot avait été particulièrement véhémente ce soir-là. "Je viens de parler à M. Mbappé et je lui ai dit qu'il faudrait qu'il recadre son fils", aurait-elle raconté à un témoin de la scène, qui a appelé RMC pour raconter son histoire.

Face au tollé provoqué par cette histoire, le footballeur s'est exprimé par la suite. "Il ne s'est pas passé quoi que ce soit dans les tribunes. C'était un peu surprenant d'entendre tout ça. J'ai parlé avec elle et je la crois. Quand elle me dit qu'il ne s'est rien passé, c'est la vérité", a déclaré Adrien Rabiot à Téléfoot pour mettre fin à la polémique.