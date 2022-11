"Le portrait de son papa" : Cyrille Eldin dévoile le visage de son fils Juliàn, la ressemblance est déjà frappante

Cyrille Eldin déjà papa de deux garçons

Dans le passé, Cyrille Eldin a déjà eu l'occasion de pouponner avec les naissances de deux premiers garçons : Camille (20 ans) et Roman (17 ans), fruits de précédentes relations. En 2015, pour le site Daddy Cool, il livrait de rares confidences à leurs sujets. "Il y a Camille, c'est un garçon et c'est l'aîné. Son prénom est une contraction du prénom de ma femme, Amélie, et du mien, Cyrille. Cela représente l'union de deux êtres ! D'ailleurs, c'est un être complètement incroyable, c'est aussi bien le fils de son père que de sa mère. (...) Le deuxième s'appelle Roman et il est très futé. Pour son prénom, j'étais sous l'influence d'une femme bio, très écolo, qui ne voulait pas connaître le sexe. Du coup, inconsciemment, on a choisi des prénoms qui pouvaient correspondre aux deux. Roman, je trouvais ça très joli pour une petite fille et carrément sublime pour un garçon. J'étais presque plus heureux que ce soit un garçon !".