Sandrine Calvayrac : La chroniqueuse enceinte, le père serait-il son ex Cyrille Eldin ?

Discrète en ce qui concerne sa vie privée, Sandrine Calvayrac n'a pas précisé qui était l'homme qui partageait sa vie et donc, qui était le papa de son bébé. En novembre dernier, elle a simplement posté une photo pour officialiser sa situation amoureuse. On peut simplement y voir ses jambes et celles de son mystérieux compagnon, ainsi que leurs mains entrelacées.