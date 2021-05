Cendrine Dominguez et Cyrille Eldin, amoureux transi : "Rien ne vaut le langage du corps"

Tous deux assortis, portant une chemise blanche, un jean vert et une paire de derbies blanches, entrelacés sur un canapé, leurs chiens dans les bras : voilà comment Cyrille Eldin et Cendrine Dominguez posent dans le dernier numéro de Gala, paru le jeudi 27 mai 2021. On y apprend que les deux professionnels du PAF ont bravé les mesures sanitaires du confinement pour se retrouver, alors que leur passion débutait au printemps 2020. L'amour a ses raisons que les gestes barrières ignorent.

Cyrille Eldin et Cendrine Dominguez s'étaient croisés pour la première fois dans un escalier, en marge de l'anniversaire d'une amie. "Tu m'attends là, je reviens !", lançait l'ancien animateur, sans la connaître. Sur le coup, la productrice ne l'a pas reconnu. "J'étais en train de bavarder avec des amis et il s'est avancé vers moi pour m'embrasser. Je me suis laissée faire...", se souvient-elle. Cyrille lui dit : "Viens, on y va". Un geste qui vaut mille mots. "Entre nous, tout s'est passé dans le regard. L'accord, le consentement... ! Rien ne vaut le langage du corps", assure l'animateur.

Après une déconvenue lorsqu'il endossait "trop de casquettes" au Petit Journal en 2016, Cyrille Eldin avait un peu été oublié du grand public. Grâce à sa passion partagée avec Cendrine Dominguez, l'animateur est de nouveau à la tête d'une émission culturelle : Caractères, dont il assure la présentation. Elle s'occupe de la production artistique. "Elle m'a déroulé un tapis rouge sur lequel je peux danser", remercie-t-il. Avec la présidentielle qui se dessine, le couple Eldin - Dominguez pourrait bien se lancer dans un émission politique...

Pour rappel, Cyrille Eldin et Cendrine Dominguez sont tous deux parents de deux enfants : Léa (33 ans) et Léo (30 ans) pour elle, Camille (20 ans) et Roman (17 ans) pour lui. Ils ont fait connaissance sur les terres de Cendrine en Haute-Savoie cet été. "Ils s'entendent tous bien, c'est un miracle !", se réjouit le couple aux dix années de différence d'âge.

