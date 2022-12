Cendrine Dominguez et la mort de son célèbre mari : un drame survenu après 29 ans de mariage

En 2015, Cendrine Dominguez a perdu "l'amour de sa vie", son mari depuis 1986. Patrice Dominguez, ex-joueur de tennis français devenu consultant sportif pour les médias et commentateur, est mort à l'âge de 65 ans. Une nouvelle terrible annoncée par ses soins à l'AFP : "À 65 ans, entouré de sa famille et de tous ses amis, Patrice Dominguez est décédé (...) à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière après un combat qu'il a mené avec courage et dignité. (...) Il a consacré sa vie au tennis, dont il fut un acteur aux multiples rôles au niveau mondial, tous assumés avec passion et détermination : joueur, entraîneur, dirigeant, organisateur. Il en fut également la voix mais aussi l'historien avec une cinquantaine d'ouvrages consacrés à son sport." En plus d'avoir perdu un mari qu'elle aimait, Cendrine Dominguez - qui avait 52 ans à l'époque - a perdu le père de ses enfants, Léa et Léo.

Patrice Dominguez – classé numéro un français à deux reprises pendant sa carrière (en 1976 et 1978) et qui a entraîné Henri Leconte et Fabrice Santoro – est mort le 12 avril 2015, des suites d'un cancer du poumon. Comment ne pas se rappeler de l'hommage qui lui a été rendu à la Basilique Sainte-Clotilde à Paris et de ses obsèques qui ont lieu le 18 avril 2015 dans l'église de la Sainte-Trinité des Contamines-Montjoie. Des moments déchirants pour Cendrine Dominguez et ses proches comme pouvaient le montrer les photos de l'époque.

La vie après le deuil

Un peu plus d'un an après la mort de son mari (qui a été en 1978 le premier joueur de tennis français à devenir commentateur sportif), elle s'apprêtait à devenir grand-mère. "L'année dernière, j'ai perdu l'amour de ma vie, je suis devenue une jeune veuve. Mais dans quelques mois, je serai une jeune grand-mère", avait-elle confirmé non sans émotion. Sa fille Léa avait alors donné naissance à une petite-fille, Java, en 2016 et a fait d'elle une grand-mère pour la deuxième fois, en 2019, avec la naissance d'India.

Côté coeur, Cendrine Dominguez a retrouvé l'amour avec Jean-Christophe Kerdelhué. Président-fondateur de NW Groupe. Ils se sont même mariés en juillet dernier.