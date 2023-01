Mort de Patrice Dominguez : Ses adorables petites-filles Java et India ressemblent tant à leur regretté papy

D'ailleurs, le 12 janvier 2023, l'ancien joueur de tennis devenu consultant sportif aurait fêté son 73ème anniversaire. Une date sûrement gravée dans la mémoire de Cendrine Dominguez qui était mariée avec lui depuis 1986. Parent de Léa, née en 1987, et de Léo, né en 1990, le couple a passé près de 30 ans ensemble. Une mort brutale pour l'animatrice qui avait révélé avoir perdu "l'amour de sa vie".

Un véritable drame pour la famille Dominguez annoncé à l'époque par Cendrine à l'AFP : "À 65 ans, entouré de sa famille et de tous ses amis, Patrice Dominguez est décédé (...) à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière après un combat qu'il a mené avec courage et dignité. (...) Il a consacré sa vie au tennis, dont il fut un acteur aux multiples rôles au niveau mondial, tous assumés avec passion et détermination : joueur, entraîneur, dirigeant, organisateur. Il en fut également la voix mais aussi l'historien avec une cinquantaine d'ouvrages consacrés à son sport". Cendrine Dominguez avait alors 52 ans, son époux 65.

Depuis, Cendrine Dominguez a retrouvé l'amour dans les bras de Jean-Christophe avec lequel elle s'est mariée en 2022. Ses petites-filles étaient évidemment présentes lors de la cérémonie et ont endossé le rôle de demoiselles d'honneur à la perfection. De son côté, Léa Dominguez s'est mariée à son compagnon Thomas Lecointe en Haute-Savoie en 2016. Ils sont devenus parents de Java, 5 ans, et India, 2 ans.