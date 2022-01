Cendrine Dominguez, veuve de Patrice Dominguez : elle lui rend un rare et touchant hommage

Sa disparition fut un choc pour bon nombres de personnes. En 2015, Patrice Dominguez a été emporté par un cancer du poumon foudroyant à l'âge de 65 ans. L'ex-joueur de tennis français puis entraîneur laissait alors derrière lui son épouse et animatrice télé Cendrine Dominguez (sa femme depuis 1986) ainsi que leurs deux enfants, Léa (34 ans) et Léo (31 ans). Les années passent depuis sa mort mais son souvenir reste intact. Surtout pour Cendrine Dominguez. D'ordinaire assez pudique sur les réseaux sociaux, la jolie brune de 59 ans s'est fendue d'un bel hommage ce mercredi 12 janvier 2022, à l'occasion de son anniversaire. Patrice Dominguez aurait déjà soufflé ses 72 bougies.

Sur Instagram, la productrice a ainsi partagé une série de photos de l'ancien homme de sa vie, tantôt seul mais aussi entouré de ses deux enfants ou à ses côtés. Des souvenirs heureux qu'elle chérit à une période toujours plus incertaine. "Joyeux anniversaire my Love. Tu n'aimerais pas ce monde absurde. Un monde où on a plus le droit de voyager, toi qui aimais tellement ça. Un monde où on doit montrer un passe santé pour dîner dans un resto. Un monde où on a peur que les autres même nos propres enfants nous contaminent. Un monde où la peur l'emporte sur la joie de vivre. Malgré ce monde là, je sais que tu aimerais tellement vivre ici avec nous. Et nous on aimerait tellement vivre ce monde là avec toi, et trouver ensemble l'espoir et l'humour pour montrer à ce monde là, que malgré tout, la vie vaut la peine", a-t-elle légendé, touchante.