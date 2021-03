Cyrille Eldin en couple avec Cendrine Dominguez : "C'est une belle et grande histoire d'amour"

Après l'échec de sa reprise du Petit Journal et plusieurs pastilles comme La case en +, Cyrille Eldin fait un retour en force. On retrouvera très bientôt l'animateur sur Canal + avec une toute nouvelle émission, Caractères. Il a pu en faire la promotion sur l'antenne de Non Stop People. L'occasion pour l'animateur de 47 ans de se confier sur la nouvelle femme qui fait battre son coeur : Cendrine Dominguez.

L'ancienne présentatrice avait officialisé leur union sur Instagram en novembre 2020, appelant Cyrille Eldin "mon amour". De plus, on a pu les voir soudés et unis lors des obsèques de l'ancien pilote français Hubert Auriol et complices lors de la soirée en hommage au personnel soignant de l'APHP à Paris en septembre dernier. Près d'un an après le début de leur histoire, Cyrille Eldin s'est enfin confié sur leur complicité.

"On est très intimes. C'est une belle histoire qui vient de démarrer, qui va durer longtemps je l'espère. On s'est rencontrés à un anniversaire chez des amis, par hasard, et puis après, la suite, vous me permettrez de rester discret. Depuis un an presque. C'est une belle et grande histoire d'amour", confie-t-il, visiblement très épris de Cendrine Dominguez.

Désormais amoureux, les deux professionnels du PAF unissent leurs forces et travaillent ensemble sur Caractères, la nouvelle émission de de Cyrille Eldin.

Par le passé, l'animateur avait été en couple avec sa chroniqueuse Sandrine Calvayrac, avant de de redevenir célibataire en 2019. De son côté, Cendrine Dominguez avait été mariée au tennisman Patrice Dominguez, avec qui elle a eu deux enfants, Léa, née en 1987 et Léo, né en 1990.