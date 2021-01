Cendrine Dominguez de nouveau en couple : elle a craqué pour Cyrille Eldin

Le 10 janvier 2021, l'ancien pilote français Hubert Auriol est décédé à 68 ans "d'un accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie". Ses obsèques ont eu lieu huit jours plus tard au Temple de l'Oratoire du Louvre à Paris où nombre de ses proches ont fait le déplacement dont Cendrine Dominguez. L'animatrice et productrice s'y était rendue aux côtés de son nouveau compagnon, lequel n'est pas inconnu du grand public. En effet, la veuve du joueur de tennis Patrice Dominguez (décédé en 2015) a craqué pour Cyrille Eldin. Comédien et animateur âgé de 47 ans (soit 9 ans de moins que sa chérie), il est notamment connu pour avoir été chroniqueur sur Canal+ dans l'émission Le Petit Journal.

Avant d'aller rendre hommage ensemble à Hubert Auriol, le couple avait déjà confirmé son idylle au mois de novembre 2020 sur Instagram. En effet, à ce moment-là, Cendrine Dominguez a partagé une photo tiré d'un shooting avec le photographe des stars Stéphane de Bourgies. Sur l'image en noir et blanc, elle entoure toute sourire Cyrille Eldin de ses bras et légende de deux petits mots lourds de sens. "De l'amour de l'amitié une séance de travail #solarpunk à venir .... #solarpunkarchitecture #solarpunkart merci @stephanedebourgies merci mon amour @cyrilleeldin".