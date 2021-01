Hubert Auriol est mort, l'ex pilote et présentateur de Koh-Lanta avait 68 ans

Terrible nouvelle. Hubert Auriol est mort ce dimanche 10 janvier 2021 à l'âge de 68 ans. Il est décédé à l'hôpital de Garches, après une lutte acharnée contre la Covid-19. Toutes nos pensées sont tournées vers sa famille et ses proches.

Hubert Auriol était devenu un véritable champion de moto et des sports automobiles en général. Il avait remporté le prestigieux rallye-raid du Paris Dakar à moto en 1981 et 1983. Et en 1992, c'est en tant que pilote auto (associé à Philippe Monnet) qu'il remportait l'édition. Il devenait par la même occasion le premier homme à remporter le rallye en moto et en auto. Il avait dû abandonner sa carrière à moto après une grave blessure en 1987. Il s'était alors fracturé les deux chevilles. Après toutes ses réussites dans la course, il deviendra, de 1995 à 2004, le directeur du Dakar.

La carrière de celui que l'on surnommait "l'Africain" (il est né à Addis-Abeba en Éthiopie le 7 juin 1952) n'a pas été que sportive puisqu'il a également eu une belle expérience à la télévision. En 2001 il devenait le présentateur de la première saison d'une émission qui allait révolutionner l'audiovisuel français... Koh-Lanta !

Voiture, moto... et même avion, aucun moyen de transport ne semblait lui résister. En effet, depuis 1987, il était le détenteur du record du tour du monde en avion à hélices, aux commandes d'un Lockheed 18, avec ses camarades d'aventure, Henri Pescarolo, Patrick Fourticq et Arthur Powell. Les quatre compagnons avaient alors passé 88 heures et 49 minutes dans les airs.

Discret sur sa vie privée, on sait tout de même qu'il était le papa de 3 filles, Jenna, Julie et Leslie. Il était également devenu grand-père ces dernières années de deux petites-filles. Depuis une dizaine d'années, il vivait avec la femme d'affaire Soumia Malinbaum, soeur de la réalisatrice Yamina Benguigui.