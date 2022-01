Cendrine Dominguez en couple : premières photos avec son mystérieux compagnon

Juste avant de célébrer le début de l'année 2022, Cendrine Dominguez s'est envolée sous le soleil de Saint-Barthélemy. Des vacances bien méritées pour la productrice de 59 ans qu'elle partage avec un mystérieux homme. Car oui, Cendrine Dominguez est de nouveau en couple comme elle le faisait savoir au mois de décembre dernier en déclarant être "amoureuse". L'animatrice tient toutefois à préserver l'identité de celui qui fait battre son coeur, c'est donc avec subtilité qu'elle a partagé une photo de leur duo complice sur Instagram ce lundi 3 janvier 2022.

Sur l'image, Cendrine Dominguez et son chéri apparaissent de loin et de dos en train de contempler l'horizon qui se présente à eux en pleine virée bateau. "Nous. Lui. Moi #La bas ailleurs loin #naviguer #robinson", légende la jolie brune, vraisemblablement sur un petit nuage. Et les internautes se sont réjouis pour elle. "Content pour vous que vous avez retrouvé le bonheur", "Si heureux pour vous deux", "Beau duo", a-t-on commenté sa publication.