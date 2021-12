Cendrine Dominguez "amoureuse" : elle annonce avoir retrouvé l'amour

Cendrine Dominguez a donc vraisemblablement rebondi tout aussi rapidement que son ex Cyrille Eldin avec qui elle vivait une belle histoire d'amour jusqu'à il y a quelques mois encore. C'est d'ailleurs un Cyrille Eldin très amoureux qui faisait quelques confidences sur leur relation en mars dernier sur Non Stop People. "On est très intimes. C'est une belle histoire qui vient de démarrer, qui va durer longtemps je l'espère. On s'est rencontrés à un anniversaire chez des amis, par hasard, et puis après, la suite, vous me permettrez de rester discret. Depuis un an presque. C'est une belle et grande histoire d'amour", déclarait-il. Cendrine Dominguez avait quant à elle officialisé leur relation sur Instagram en novembre 2020.

Mais, dans l'intimité, ces deux-là ont décidé de se séparer. L'animateur sur Canal + est depuis retourné dans les bras de son ex Sandrine Calvayrac, qu'il a une première fois fréquenté de 2016 à 2019. Et surprise, ils attendent leur premier enfant ensemble ! Une heureuse nouvelle qu'ils ont eu le plaisir d'annoncer à la surprise de tous le 25 décembre. À noter que Cyrille Eldin est déjà le papa de deux enfants, Camille (20 ans) et Roman (17 ans) nés d'une précédente relation.