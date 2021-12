Cyrille Eldin et Sandrine Calvayrac, bientôt un premier enfant ensemble : ils confirment en photo !

Pour rappel, Cyrille Eldin et Sandrine Calvayrac avaient officialisé leur relation en septembre 2016 puis s'étaient séparés en 2019. Aux dernières nouvelles, le papa de Camille (20 ans) et Roman (17 ans) expliquait être en couple avec Cendrine Dominguez à Non Stop People en mars 2021. "On est très intimes. C'est une belle histoire qui vient de démarrer, qui va durer longtemps je l'espère. On s'est rencontrés à un anniversaire chez des amis, par hasard, et puis après, la suite, vous me permettrez de rester discret. Depuis un an presque. C'est une belle et grande histoire d'amour" confiait-il, sûr à l'époque de ses sentiments pour l'animatrice de 59 ans.

Quelques mois plus tard, en novembre 2021, Cyrille Eldin était pourtant apparu avec son ex Sandrine Calvayrac lors de l'inauguration du théâtre de Passy à Paris. Un retour de flamme inattendu pour les deux journalistes de Canal + qui accueilleront bientôt leur premier enfant ensemble.