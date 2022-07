Cendrine Dominguez mariée : sa fille Léa, qui lui ressemble tant, partage une belle photo en couple

La vie de Cendrine Dominguez a basculé en 2015. La productrice et animatrice, alors mariée au journaliste Patrice Dominguez, perdait sa moitié, emportée par un cancer à l'âge de 65 ans. Ce drame, Cendrine l'a traversé la tête haute, soutenue par sa famille de la télévision, ses amis, ses proches et ses deux enfants. Tous ont été présents dans l'un des pires moments de sa vie. Il était donc logique de l'accompagner dans l'un des meilleurs aussi. Le 7 juillet dernier, une semaine à peine après avoir annoncé ses fiançailles, Cendrine Dominguez s'est mariée à Jean-Christophe. Une cérémonie pleine d'amour et de légèreté à laquelle Léa, sa fille, était évidemment présente.

C'est en famille que l'entrepreneuse a assisté à ce moment de bonheur qu'elle a elle aussi vécu. Le 21 janvier 2016, Léa a dit 'oui' à Thomas Lecointe sous le soleil de Haute-Savoie. Depuis, les tourtereaux sont devenus parents de deux petites filles, Java, 5 ans, et India, 2 ans, désignées demoiselles d'honneur au récent mariage de leur grand-mère adorée. Léa et Thomas en ont donc profité pour s'immortaliser tous les deux et leurs sourires en disent long sur tout l'amour qu'ils se portent !